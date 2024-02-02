Шмигаль обговорив із головою МЗС Канади конфіскацію російських активів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі під час її візиту до України 2 лютого.

У своєму коментарі він подякував Канаді за приєднання до коаліції з повернення депортованих українських дітей.

«Також Канада підтримує наші ініціативи з гуманітарного розмінування, що є важливою частиною відновлення. У цьому контексті обговорили конфіскацію російських активів. Канада тут, як і в інших сферах підтримки, серед лідерів. Розраховуємо, що цього року ми зробимо вагомі кроки, щоб спрямувати російські кошти на відбудову України», – заявив він.

Читайте також: Euroclear: заморожені в ЄС російські активи принесли 4,4 млрд євро прибутку за рік

Жолі, своєю чергою, заявила, що Канада продовжить підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно».

«Аби показати, що ми налаштовані на довгострокову перспективу, я тут для продовження безпекових домовленостей, щодо яких можуть погодитися Канада та Україна», – додала вона.

Раніше голова канадського МЗС анонсувала створення нової міжнародної коаліції з повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією.

Наприкінці січня посли Євросоюзу погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись кошти від заморожених російських активів.

Євросоюз, США, Японія та Канада заморозили близько 300 мільярдів доларів активів російського Центробанку у 2022 році після вторгнення Росії до України. Близько 200 мільярдів із них зберігаються у Європі, переважно у бельгійському розрахунковому центрі Euroclear.