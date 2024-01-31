До бюджету України вперше надійшли гроші, конфісковані в підсанкційних осіб – Фонд держмайна

До державного бюджету надійшли 32 мільйони гривень конфіскованих коштів підсанкційних осіб, повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль у телеграмі.

«Сьогодні вперше санкційні гроші починають працювати на державу. Понад 32 млн гривень вже надійшли в державний бюджет. Мова йде про власні кошти таких колаборантів, як Ворон та Сальдо, і фінанси з підприємства російського олігарха Дерипаски», – розповів голова Фонду держмайна.

За словами Коваля, це стало можливим завдяки спільній роботі уряду, Мін’юсту, Фонду державного майна України, правоохоронних органів та судової ланки.

«Фонд держмайна, отримавши рішення суду, вживає заходи для максимально ефективного управління та розпорядження стягнутими активами. В тому числі ініціює зняття раніше накладених арештів», – зазначив він.

Євросоюз, США, Японія та Канада заморозили близько 300 мільярдів доларів активів російського Центробанку у 2022 році після вторгнення Росії до України. Близько 200 мільярдів із них зберігаються у Європі, переважно у бельгійському розрахунковому центрі Euroclear.



Раніше британська газета Financial Times писала, що західні країни активно вивчають способи конфіскації заморожених російських активів на користь України. Стверджується, що США займають наполегливішу позицію з цього питання. На початку січня адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, який дозволить конфіскувати частину заморожених російських активів на користь України. Вашингтон має намір узгодити цей крок із союзниками щодо «Групи семи».



Паралельно в ЄС продовжується обговорення питання щодо використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України, пише Bloomberg. А саме коштів, отриманих як прибуток від цих активів після їх заморожування (відсотків за вкладами). За оцінками, зараз йдеться про приблизно 15 мільярдів євро. Єврокомісія пропонувала спрямовувати ці кошти на спеціальний рахунок, а з нього – на підтримку України. Для ухвалення цього рішення потрібна згода Європарламенту та всіх 27 країн ЄС.

Активізація переговорів викликана неясністю з долею двох пакетів фінансової допомоги для України на суму понад 100 мільярдів доларів: Конгрес США, як і раніше, не ухвалив рішення про фінансування Києва на 2024 рік, а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу заблокував виділення ЄС економічної допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.



У Москві, тим часом пригрозили заходами у відповідь у разі конфіскації заморожених російських активів. За деякими даними, західні активи у Росії становлять 288 мільярдів доларів, зазначає Reuters.