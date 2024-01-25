Податки, прибутки чи самі активи – яке рішення готує ЄС щодо заморожених російських коштів?

Євросоюз наблизився до ухвалення рішення щодо використання заморожених активів Центробанку Росії на користь України. Посли країн-членів ЄС мають затвердити план 31 січня, напередодні позачергового саміту лідерів ЄС. Радіо Свобода ознайомилось з проєктом рішення і пояснює деталі.

Що саме використають?

Коли обговорюється використання заморожених активів з Центробанку РФ на користь України, варто врахувати, що мова може йти про три компоненти:

1 – самі активи, тобто кошти та цінні папери, які Росія розмістила як депозит у різних західних фінансових установах і в різних валютах – євро, доларах, британських фунтах тощо;

2 – прибутки від цих активів, тобто кошти, які генеруються з часом за рахунок зберігання цих активів, як і від будь-якого депозиту за певними відсотковими ставками;

3 – податки на прибутки, які стягують країни, на території яких зберігаються ці заморожені кошти.

Податки

Податки на прибутки – це та частина коштів, які країнам найлегше передати Україні, оскільки мова не про російські активи, а про гроші, які за будь-яких умов мають йти до бюджету країни, що накладає цей податок.

Перший прецедент використання на користь України податків від прибутків, що генерують заморожені російські активи, продемонструвала Бельгія. Левова частка із коштів Центробанку Росії заморожена саме у Бельгії – це 180 мільярдів євро із 300, вони заблоковані на рахунках бельгійського центрального депозитарію Euroclear.

У звʼязку зі зростанням інфляції та кредитних ставок у ЄС ці кошти почали генерувати значно більші прибутки, ніж раніше. Так, за даними Euroclear, лише за 9 місяців 2023 року заморожені російські активи дали 3 мільярди євро прибутків.

Бельгія має одні з найвищих податкових ставок у ЄС і з допомогою самих лише податків на прибутки від російських активів станом на кінець 2023 року зібрала 1,7 млрд євро та наповнює ними спеціально створений фонд з допомоги Україні.

Прибутки

Прибутки, які генерують російські активи, – це саме та частина російських коштів, рішення щодо якої в Брюсселі наразі фіналізують.

Бельгія головує у Раді Євросоюзу у першій частині 2024 року та підготувала законодавчу базу для використання прибутків, і отримала схвальні відгуки у колах дипломатів «за якість роботи та швидкість розгляду питання», повідомили Радіо Свобода поінформовані про хід обговорення європейські дипломати.

Суть пропозиції Бельгії полягає у двоетапному процесі. Першим кроком ЄС має створити окремий банківський рахунок, на якому будуть акумулюватися усі прибутки, які генеруються російськими активами.

У проєкті законодавчої бази, який є у розпорядженні Радіо Свобода, пояснюється, чому такі доходи не можуть вважатися суверенними активами Росії і, відповідно, не захищені від конфіскації. Посли країн-членів Євросоюзу мають затвердити рішення про створення такого окремого рахунку на засіданні 31 січня.

Другим кроком має стати, власне, використання цих прибутків на користь України – і тут ЄС буде очікувати скоординованих кроків разом з країнами з G7, оскільки Європейський центробанк вбачає ризики для міцності валюти євро, якщо аналогічний крок не зроблять з прибутками від російських активів у інших валютах, таких, як американський долар, британський фунт тощо.

Тобто другий етап рішення від Євросоюзу щодо використання прибутків від російських заморожених активів затримуватиметься, залежно від підготовки аналогічної законодавчої бази у країнах «Групи семи».

Активи

Західні країни наразі вивчають способи конфіскації заморожених російських активів на користь України. Оскільки основна сума коштів російського центробанку заблокована саме у ЄС, там стурбовані потенційними наслідками конфіскації для європейської валюти – інвестори можуть вийти з активів у євро через побоювання, що їхні гроші теж можуть бути конфісковані.

У США на початку січня адміністрація президента Джо Байдена підтримала законопроєкт щодо можливостей конфіскації частини заморожених російських активів на користь України. Проте вирішувати, чи робити це і як ці активи використовувати, США будуть спільно з партнерами з G7, пояснювали в офісі держсекретаря Сполучених Штатів.

Обговорювалось питання і на Світовому економічному форумі у Давосі, проте з дискусій стало зрозуміло, що поки що розуміння, як це зробити легально і без дестабілізації світової фінансової системи, у країнах G7 немає.