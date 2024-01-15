Канада надіслала Україні проєкт угоди про «безпекові запевнення» – посол

Канада надіслала в Офіс президента України проєкт угоди про безпекову співпрацю між країнами. Очікується, що документ про «безпекові запевнення - security assurances» мають погодити за кілька тижнів, повідомив посол Канади в Україні Наталка Цмоць в інтерв’ю «Європейській правді».

За словами дипломата, відповідну копію проєкту угоди канадська сторона надіслала заступникові керівника ОПУ Ігорю Жовкві минулої п’ятниці з метою «розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між країнами».

Посол уточнила, що на думку Оттави, це має бути не «безпекові гарантії», а угода про «безпекові запевнення - security assurances». Проте у даному терміні Цмоць не вбачає проблем.

Також дипломат зазначила, що такий підхід є спільним для країн-членів «Групи семи», і ухвалення подібної безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів двох країн.

Цмоць розповіла, що канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо у вересні 2023 року під час візиту українського президента Володимира Зеленського заявив, що «Канада прагне покласти на папір свої зобов'язання щодо багаторічної підтримки – для того, щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому».

Раніше стало відомо, що Канада виділить 24,5 мільйона доларів очолюваному Великобританією партнерству, яке купує для України обладнання протиповітряної оборони.