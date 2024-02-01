Euroclear: заморожені в ЄС російські активи принесли 4,4 млрд євро прибутку за рік

Міжнародний депозитарій Euroclear за 2023 рік заробив 4,4 мільярда євро від російських заморожених активів. Про це йдеться у звіті організації про фінансові результати. Євросоюз обговорює використання прибутку для фінансування допомоги Україні.



Після російського вторгнення в Україну Євросоюз заморозив активи Банку Росії, що розміщені в блоці, на загальну суму понад 200 мільярдів євро (214 млрд доларів). У Euroclear перебуває більшість цих коштів. Москва не може скористатися ні цими грошима, ні заробленими відсотками.

Низка країн блоку виступає проти ідеї повної конфіскації цих коштів. Натомість на допомогу Києву піде прибуток від їхнього розміщення, передбачає основний план Євросоюзу, про який повідомляють медіа.

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В опублікованій 1 лютого заяві Євроради за підсумками саміту ЄС у Брюсселі йдеться про те, що надзвичайні доходи приватних організацій, отримані від заморожених активів російського Центробанку, розглядаються ЄС як «потенційні джерела доходів».



У публікації газети Financial Times зазначається, що якщо закон про вилучення прибутку буде схвалено, він не матиме зворотної сили. Тому прибуток за 2023 рік для підтримки Києва використано, швидше за все, не буде. Однак раніше Бельгія обіцяла, що використає для програм підтримки податок, отриманий із цього прибутку. Це трохи більше мільярда євро.

Днями стало відомо, що посли Євросоюзу погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись кошти від заморожених російських активів.

Верховний представник ЄС із питань безпеки і зовнішньої політики Жозеп Боррель 22 січня повідомив про політичну домовленість серед країн-членів про використання заморожених активів Росії на користь України.

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Левова частка заморожених активів центробанку Росії перебуває в Бельгії – це 180 мільярдів євро, які заблоковані у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear.