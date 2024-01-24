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Канада передасть Україні 10 багатоцільових човнів – міністр оборони

Ілюстраційне фото. Група українських морських піхотинців переправляється через Дніпро на Херсонщині, 14 жовтня 2023 року
Ілюстраційне фото. Група українських морських піхотинців переправляється через Дніпро на Херсонщині, 14 жовтня 2023 року

Канада передасть Україні 10 багатоцільових човнів Zodiac Hurricane – про це заявив міністр оборони країни Білл Блер під час 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України 23 січня. Про це повідомляє пресслужба канадського уряду та українське Міністерство оборони.

Уряд Канади оцінює цей пакет допомоги у близько 20 мільйонів доларів.

«Ці багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різноманітних морських операціях, в тому числі пошуково-рятувальних роботах, транспортуванні військ і вантажів, спостереженні та розвідці. Кожен човен буде оснащено складним датчиком, навігацією та системою зв’язку», – йдеться в повідомленні.

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Пакет допомоги також включає в себе навчання операторів за комерційними контрактами та передачу причепів і запасних частин. Канада планує передати човни до кінця весни 2024 року.

Крім того, Блер анонсував, що канадські цивільні інструктори та авіація долучаться до підготовки українських пілотів на F-16, яку здійснюють Данія та Франція. Це навчання має початися в лютому 2024 року і тривати до 2025-го.

Контактна група з питань оборони України виділила загалом понад 80 мільярдів доларів військової допомоги Україні від початку російського вторгнення.

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