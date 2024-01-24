Канада передасть Україні 10 багатоцільових човнів – міністр оборони

Канада передасть Україні 10 багатоцільових човнів Zodiac Hurricane – про це заявив міністр оборони країни Білл Блер під час 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України 23 січня. Про це повідомляє пресслужба канадського уряду та українське Міністерство оборони.

Уряд Канади оцінює цей пакет допомоги у близько 20 мільйонів доларів.

«Ці багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різноманітних морських операціях, в тому числі пошуково-рятувальних роботах, транспортуванні військ і вантажів, спостереженні та розвідці. Кожен човен буде оснащено складним датчиком, навігацією та системою зв’язку», – йдеться в повідомленні.

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Пакет допомоги також включає в себе навчання операторів за комерційними контрактами та передачу причепів і запасних частин. Канада планує передати човни до кінця весни 2024 року.

Крім того, Блер анонсував, що канадські цивільні інструктори та авіація долучаться до підготовки українських пілотів на F-16, яку здійснюють Данія та Франція. Це навчання має початися в лютому 2024 року і тривати до 2025-го.

Контактна група з питань оборони України виділила загалом понад 80 мільярдів доларів військової допомоги Україні від початку російського вторгнення.