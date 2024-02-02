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Україна і Канада створять нову коаліцію з повернення українських дітей – Жолі

Очільниця МЗС Канади прибула з неанонсованим візитом до Києва 2 лютого. Вона зауважила, що це четвертий її приїзд в Україну
Очільниця МЗС Канади прибула з неанонсованим візитом до Києва 2 лютого. Вона зауважила, що це четвертий її приїзд в Україну

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі анонсувала створення нової міжнародної коаліції з повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією.

«Пізніше сьогодні Канада і Україна започаткують нову міжнародну коаліцію для повернення українських дітей, яка об’єднає країни світу для захисту інтересів цих дітей», – сказала Жолі під час свого візиту до Києва на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

«Механізм, який запропонувала Канада для вирішення цієї проблеми (повернення українських дітей – ред.) є дієвим і ми сподіваємося, що країни активно братимуть участь у зусиллях із повернення наших дітей», – сказав, зі свого боку, очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Очільниця МЗС Канади прибула з неанонсованим візитом до Києва 2 лютого. Вона зауважила, що це четвертий її приїзд в Україну.

Жолі наголосила на непохитності канадської підтримки України і повідомила, що наразі Канада надала допомогу в розмірі 9,5 мільярда доларів, зокрема 2,4 мільярда доларів у вигляді військової допомоги.

Крім того, за її словами, в межах операції Unifier із 2014 року канадські збройні сили підготували понад 40 тисяч українських військових, і це навчання триває і нині: у Великій Британії, Латвії і Польщі.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 25 січня 2024 року одноголосно ухвалила резолюцію «Становище дітей України», в якій закликала країни-члени ЄС визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

У термінових дебатах перед ухваленням документа взяла участь дружина президента України Олена Зеленська.

«Наразі повернути вдалося 388 дітей. А всього в російському полоні, нагадаю, понад 19 тисяч дітей. Такими темпами на їхнє повернення знадобиться 50 років», – наголосила Зеленська. За її словами, історії визволення підтверджують, що врятувати вдається декого із тих, хто старший, «молодших, безпорадних знайти і повернути значно важче».

Геноцид і його ознаки у діях Росії проти України

Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники.

А саме:

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.

Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.

Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.

Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

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