ПАРЄ закликала визнати депортацію Росією українських дітей геноцидом

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 25 січня одноголосно ухвалила резолюцію «Становище дітей України». Ця резолюція закликає країни-члени ЄС визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

У документі йдеться не лише про дітей, депортованих до Росії та Білорусі, а й про мільйони українських дітей, які є жертвами війни, щодня відчуваючи її наслідки як фізичні, так і психологічні.

У термінових дебатах перед ухваленням документа взяла участь дружина президента України Олена Зеленська.

«Наразі повернути вдалося 388 дітей. А всього в російському полоні, нагадаю, понад 19 тисяч дітей. Такими темпами на їхнє повернення знадобиться 50 років», – наголосила Зеленська. За її словами, історії визволення підтверджують, що врятувати вдається декого із тих, хто старше, «молодших безпорадних знайти та повернути значно важче».

Дружина глави держави нагадала кілька історій повернених дітей. Зокрема, історію Богдана Єрмохіна – сироти з Маріуполя, якому в полоні в РФ виповнювалося 18 років, і російська влада планувала вручити йому повістку до російської армії. Після його відеозвернення до президента України хлопця вдалося повернути на батьківщину, нагадує сайт Володимира Зеленського.

У своєму онлайн-включенні Олена Зеленська закликала міжнародну спільноту та парламенти країн Європи докласти всіх зусиль, щоб звільнити полонених дітей та допомагати їм у психологічній реабілітації.

ПАРЄ у резолюції закликала «держави-члени, а також держави-спостерігачі та держави, парламенти яких мають статус спостерігача або партнера по демократії при Асамблеї, а також все міжнародне співтовариство, ухвалити на рівні національних парламентів заяви або резолюції, що засуджують воєнні злочини проти дітей, та визнати депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей, що відбулися під час війни, злочинами».

ПАРЄ також пропонує створити посаду спеціального доповідача з питань становища та повернення українських дітей, депортованих і примусово переміщених Російською Федерацією, Білоруссю, при Раді міністрів та закликає Асамблею задіяти весь досвід парламентської дипломатії для допомоги українським дітям у співпраці з українською владою.