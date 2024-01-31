Не лише Путін і Львова-Бєлова. Костін заявив про підготовку обвинувачення інших осіб, причетних до депортації дітей

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про збір доказів для пред’явлення обвинувачення іншим особам, які причетні до депортації українських дітей. Про це він заявив на міжнародній конференції в Ризі «Війна Росії проти дітей» («Russians war on children»), яка присвячена поверненню депортованих дітей.



«Перша справа Офісу прокурора МКС, яка була передана до Міжнародного кримінального суду, – це була дуже велика робота команди Каріма Хана і наших прокурорів та інших державних органів, які збирали докази і передавали ці докази до МКС. І ми всі побачили результат – перший ордер на арешт Путіна і Львової-Бєлової. І вони не єдині в цьому ланцюжку командування, вчинення цього злочину. Для всіх нас дуже важливо спочатку зрозуміти, що це – цілеспрямована політика Російської Федерації…Це велике злочинне угрупування. Знову ж таки, ми не забуваємо про всіх інших, хто втягнутий в цю групу. Ми збираємо докази для того, щоб пред’явити обвинувачення іншим особам, які причетні до цього злочинного угруповання», – сказав він.

За його словами, Україна також надсилаємо ці докази, частину цих доказів або інформацію про них відповідним органам Євросоюзу, США та інших країн, які «підтримують нашу боротьбу за повернення наших додому і притягнення до відповідальності всіх винних».

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Генпрокурор зазначив, що практика примусового переміщення українських дітей з української території почалася після незаконної анексії Криму та окупації східних частин території України.



«Ми починали розслідувати ці справи ще в 2014 році, тому що перші випадки з’являються саме тоді. А після повномасштабного вторгнення практика примусової та масової депортації українських дітей стала одним з найжорстокіших видів воєнних злочинів, скоєних Росією. І насправді, коли ми всі побачили, що ці злочини не є питанням якогось збігу обставин чи випадковості, вони були зрежисовані і сплановані в Кремлі», – заявив він.



Костін нагадав, що, за офіційними даними, зараз йдеться про 19,5 тисяч депортованих дітей, але можна припустити, що реальні цифри можуть бути набагато вищими.

Повернути в Україну, за даними влади, поки що вдалося близько 500 дітей.

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У березні минулого року МКС видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та його уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у воєнних злочинах – незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні дітей з окупованих територій України до Росії. Москва ці звинувачення відкидає.

У листопаді минулого року уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Ти як?» заявила, що в Росії «під опікою і піклуванням» перебувають 380 українських дітей. Вона стверджує, що російські сім’ї не всиновлюють депортованих з України дітей.