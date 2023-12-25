Мінреінтеграції відомо про близько 4 тисяч прийомних дітей, які опинилися на окупованих територіях або в РФ

Уряд вніс зміни до повноважень місцевої влади щодо розшуку дітей-сиріт – про це повідомило Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій 25 грудня.

«Наразі близько 4 тисяч прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованих територіях або були депортовані на територію РФ», – при цьому заявило відомство.

Як пояснюють у Мінреінтеграції, наразі органи опіки та піклування не можуть забезпечити належний контроль за умовами проживання і виховання таких дітей. Також неможливо відслідкувати їх ймовірне подальше переміщення. Із багатьма сім’ями, які мали дітей на вихованні, втратили зв’язок, доля дітей невідома, йдеться в повідомленні.

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«Тому нещодавно Уряд затвердив зміни, які стосуються повноважень керівників районних держадміністрацій, а також виконавчих органів місцевих рад. Тепер вони матимуть подавати до Нацполіції заяви про розшук дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які примусово переміщені на територію держави-агресора або які залишилися на ТОТ, або з якими відсутній зв’язок», – повідомляє міністерство.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч».

Повернути в Україну, за даними влади, поки що вдалося близько 400 дітей.