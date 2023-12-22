Омбудсмен повідомив про повернення в Україну вивезеного до РФ неповнолітнього хлопчика

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про повернення в Україну вивезеного до РФ неповнолітнього хлопця.

«Додому повернули 12-річного хлопчика. Дитина з перших днів повномасштабної війни перебувала на тимчасово окупованій території України, а згодом – у РФ. Хлопчик напередодні російського вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні, але через вторгнення РФ перебував під окупацією близько 18-ти місяців. І ще чотири місяці – на території Росії. Там дитині навіть довелося навчатися в російській школі. Мама дитини не могла самостійно забрати 12-річного українця через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ. Тому жінка звернулася до нас з проханням допомоги повернути її сина», – написав Лубінець у Telegram.

Він додав, що логістичний, безпековий та інші аспекти повернення були непростими, але «результат того вартий: хлопчик – вдома».

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч».

Повернути в Україну, за даними влади, поки що вдалося близько 400 дітей.