CША вітають рішення ЄС про допомогу Україні – Держдеп

США вітають пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро, який схвалив Євросоюз, заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

«Ми вітаємо постійну підтримку наших європейських союзників і партнерів, яку вони надають Україні, коли вона захищається від російської агресії», – сказав він під час брифінгу.

За його словами, це рішення ЄС вчергове підкреслює, що Україні допомагають не лише США, а коаліція союзників та партнерів в Європі та всьому світі.

«Коли ви дивитеся на фінансовий внесок (невійськову допомогу), який було зроблено, щоб підтримати Україну, європейські країни внесли більше. Сполучені Штати внесли близько 75 мільярдів доларів на допомогу, європейські країни спільно внесли близько 110 мільярдів доларів», – зауважив він.

У Держдепі сподіваються, що Конгрес невдовзі схвалить додаткове фінансування для України.

«Важливо, щоб Конгрес США діяв якнайшвидше для просування інтересів нашої національної безпеки та допоміг Україні захистити себе та забезпечити своє майбутнє», – додав Міллер.

Після погодження ЄС багатомільярдної фінансової допомоги для України голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Джо Байден провели телефонні переговори. Як повідомив Білий дім, під час розмови «Фон дер Ляєн підкреслила критичну важливість постійної підтримки України з боку США».

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1 лютого лідери країн Євросоюзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Йдеться про фінансову допомогу Україні з бюджету ЄС. Це – 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років.

Водночас у США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.