Зеленський провів засідання Ставки: говорили про снаряди, дрони і ситуацію на фронті

У п’ятницю, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

У телеграмі він розповів, що у першу чергу йшлося про українське виробництво дронів.

«План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання», – йдеться в заяві Зеленського.

Він також поінформував, що за рік понад 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво.

Другим питанням на Ставці стало виробництво та імпорт снарядів. Президент відзвітував про збільшення контрактів і «прискорення роботи виробників».

За словами Зеленського, на Ставці розглянули всі «ключові напрямки» фронту – Авдіївський напрямок він позначив як «особливо складний».

Відомо, що на Ставці доповідали головком ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних сил Олександр Сирський і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» Едурад Москальов.

«Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили», – додав президент.

Зеленський каже, що «останнім питанням стало відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики та наші системні кроки».

«Проходимо цей опалювальний сезон стабільно», – підсумував президент.

Попереднє засідання Ставки Зеленський проводив 26 січня, тоді йшлося про виробництво дронів і снарядів, а також ситуацію на основних напрямках фронту.

На початку грудня Володимир Зеленський заявив, що Україна не прагне тільки залежати від партнерів, але зацікавлена в співпраці, зокрема, у виробництві озброєння. Пізніше після оборонної конференції у США Київ повідомив про домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».