У Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати РФ у війні

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 387 060 своїх військових, зокрема 830 – за останню добу, заявив Генеральний штаб Збройних сил України.

Серед інших втрат Росії у Генштабі ЗСУ навели такі:

танки ‒ 6331 (9 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 11792 (+19)

артилерійських систем – 9274 (+46)

РСЗВ – 978 (+2)

засоби ППО ‒ 663

літаків – 332

гелікоптери – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7146 (+5)

крилаті ракети ‒ 1847

кораблі /катери ‒ 24 (+1)

підводні човни – 1

автомобільної техніки й автоцистерн – 12316 (+49)

спеціальна техніка ‒ 1470 (+8).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

31 січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні.

За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

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У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

У Білому домі 12 грудня 2023 року заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.