Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Директор ЦРУ оприлюднив американську оцінку втрат РФ у війні проти України

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс наголошує на важливості продовження підтримки України
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс наголошує на важливості продовження підтримки України

Щонайменше 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. Про це директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс написав у статті для журналу Foreign Affairs.

За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

Дані директора ЦРУ про російські втрати в Україні є дещо меншими за оцінки Генштабу ЗСУ. За повідомленням Генштабу від 31 січня, ці втрати вже сягнули понад 385 тисяч осіб, а танків РФ в Україні втратила понад 6300 (чи є це «двома третинами» від довоєнного ресурсу Росії, українські військові не уточнюють).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG