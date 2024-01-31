Директор ЦРУ оприлюднив американську оцінку втрат РФ у війні проти України

Щонайменше 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. Про це директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс написав у статті для журналу Foreign Affairs.

За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

Дані директора ЦРУ про російські втрати в Україні є дещо меншими за оцінки Генштабу ЗСУ. За повідомленням Генштабу від 31 січня, ці втрати вже сягнули понад 385 тисяч осіб, а танків РФ в Україні втратила понад 6300 (чи є це «двома третинами» від довоєнного ресурсу Росії, українські військові не уточнюють).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».