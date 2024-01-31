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Генштаб ЗСУ заявив про понад тисячу вбитих військових РФ за добу

Шеврони російських військових, знайдені після звільнення Київщини, 2022 рік
Шеврони російських військових, знайдені після звільнення Київщини, 2022 рік

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 385 230 своїх військових, зокрема 1090 – протягом останньої доби, заявили в українському Генштабі вранці 31 січня.

Серед інших втрат Росії там відзначили такі:

  • танки ‒ 6310 (10 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 11757 (+32)
  • артилерійські системи – 9195 (+51)
  • РСЗВ – 974 (+2)
  • засоби ППО ‒ 663
  • літаки – 332
  • гелікоптери – 324
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16)
  • крилаті ракети ‒ 1846
  • кораблі /катери ‒ 23
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 12231 (+40)
  • спеціальна техніка ‒ 1452 (+4).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

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У Білому домі 12 грудня 2023 року заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.

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