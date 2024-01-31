Генштаб ЗСУ заявив про понад тисячу вбитих військових РФ за добу

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 385 230 своїх військових, зокрема 1090 – протягом останньої доби, заявили в українському Генштабі вранці 31 січня.

Серед інших втрат Росії там відзначили такі:

танки ‒ 6310 (10 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 11757 (+32)

артилерійські системи – 9195 (+51)

РСЗВ – 974 (+2)

засоби ППО ‒ 663

літаки – 332

гелікоптери – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16)

крилаті ракети ‒ 1846

кораблі /катери ‒ 23

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 12231 (+40)

спеціальна техніка ‒ 1452 (+4).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

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У Білому домі 12 грудня 2023 року заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.