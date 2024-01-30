У Пентагоні відреагували на повідомлення про те, що GLSDB можуть доставити до України завтра

У Пентагоні відреагували на повідомлення про те, що бомба малого діаметру наземного запуску – GLSDB – може бути доставлена в Україну вже завтра.



«Що стосується бомб малого діаметру, то, як ми підтвердили минулого року, ми надамо Україні бомбу малого діаметру наземного запуску в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки, що фінансується USAI. Однак з міркувань безпеки операції ми не збираємося підтверджувати конкретні терміни», – сказав на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер.



Він зауважив, що Пентагон надає Україні право говорити про будь-які поставки.

«Але, як я вже згадував, ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною, з нашими партнерами, щоб гарантувати, що Україна отримає і буде готова до використання можливостей, які ми їй надаємо, і якнайшвидше», – додав представник Міноборони США.

Видання Politico з посиланням на свої джерела повідомило, що Пентагон провів успішне випробування нової високоточної бомби великої дальності для України, яка, як очікується, прибуде на поле бою вже в середу.

У листопаді минулого року агенція Reuters повідомляла, що Україна отримає свою першу велику партію ракетних бомб у 2024 році. Представник Пентагону тоді заявив агентству, що «ми очікуємо надання цієї ключової можливості на початку 2024 року після успішної перевірки».

У березні минулого року Росія заявила, що збила GLSDB, але, як повідомляли джерела Reuters, США не постачали Україні жодної «розумної бомби».

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад — бомба малого діаметра наземного запуску) – це малогабаритний високоточний боєприпас. Його називають «розумною бомбою» або «крилатою бомбою».

GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26. Такий снаряд може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.