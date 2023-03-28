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Росія стверджує, що її військові змогли вперше перехопити в Україні боєприпас GLSDB

Боєприпас GLSDB, ілюстрація

Міністерство оборони Росії заявило 28 березня, що його сили протиповітряної оборони перехопили керований боєприпас GLSDB, випущений українськими військовими.

Російські інформаційні агентства вказують із посиланням на міністерство оборони, що таке сталося вперше.

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад — бомба малого діаметра наземного запуску) – це малогабаритний високоточний боєприпас. Його називають «розумною бомбою» або «крилатою бомбою».

GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26. Такий снаряд може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.

Сполучені Штати надали такі бомби Збройним силам України на початку 2023 року. Їхньою перевагою є те, що запуск GLSDB можливий з уже наявних в Україні систем MLRS-M270 та HIMARS.

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