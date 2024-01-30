Politico: Україна в середу може отримати від США керовані бомби GLSDB

Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності для України, яка, як очікується, прибуде на поле бою вже в середу, повідомляє видання Politico з посиланням на двох американських чиновників і двох інших людей, обізнаних з ходом переговорів.
За даними видання, Україна отримає свою першу партію наземних бомб малого діаметру, абсолютно нової зброї великої дальності виробництва компанії Boeing, якої навіть США не мають у своєму арсеналі.
Очікується, що нова бомба, яка може долати близько 90 миль (майже 150 кілометрів), стане «значною можливістю для України», сказав один з американських чиновників.
«Вона дає їм можливість завдавати більш глибоких ударів, вона доповнює їхній арсенал вогневих засобів дальньої дії», – сказав американський чиновник.
Офіційних підтверджень цих даних видання Politico наразі немає.
У листопаді минулого року агенція Reuters повідомляла, що Україна отримає свою першу велику партію ракетних бомб у 2024 році.
Представник Пентагону тоді заявив агентству, що «ми очікуємо надання цієї ключової можливості на початку 2024 року після успішної перевірки».
У березні минулого року Росія заявила, що збила GLSDB, але, як повідомляли джерела Reuters, США не постачали Україні жодної «розумної бомби».
GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад — бомба малого діаметра наземного запуску) – це малогабаритний високоточний боєприпас. Його називають «розумною бомбою» або «крилатою бомбою».
GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26. Такий снаряд може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.
Форум