Politico: Україна в середу може отримати від США керовані бомби GLSDB

Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності для України, яка, як очікується, прибуде на поле бою вже в середу, повідомляє видання Politico з посиланням на двох американських чиновників і двох інших людей, обізнаних з ходом переговорів.



За даними видання, Україна отримає свою першу партію наземних бомб малого діаметру, абсолютно нової зброї великої дальності виробництва компанії Boeing, якої навіть США не мають у своєму арсеналі.



Очікується, що нова бомба, яка може долати близько 90 миль (майже 150 кілометрів), стане «значною можливістю для України», сказав один з американських чиновників.



«Вона дає їм можливість завдавати більш глибоких ударів, вона доповнює їхній арсенал вогневих засобів дальньої дії», – сказав американський чиновник.

Офіційних підтверджень цих даних видання Politico наразі немає.

У листопаді минулого року агенція Reuters повідомляла, що Україна отримає свою першу велику партію ракетних бомб у 2024 році.

Представник Пентагону тоді заявив агентству, що «ми очікуємо надання цієї ключової можливості на початку 2024 року після успішної перевірки».

У березні минулого року Росія заявила, що збила GLSDB, але, як повідомляли джерела Reuters, США не постачали Україні жодної «розумної бомби».

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад — бомба малого діаметра наземного запуску) – це малогабаритний високоточний боєприпас. Його називають «розумною бомбою» або «крилатою бомбою».

GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26. Такий снаряд може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.