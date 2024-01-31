Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 14 з 20 «шахедів» уночі 31 січня

Уночі 31 січня російські військові атакували Україну 20 ударними безпілотниками, 14 із яких вдалося збити в Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Харківській областях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У повідомленні Повітряних сил ідеться, що сили РФ атакували «шахедами» з напрямків Приморсько-Ахтарська і Курська в Росії, мису Чауда в окупованому Криму, а також трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та російської Воронезької області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.