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Синєгубов: у Харкові через атаку дронами постраждали троє людей

За даними місцевої влади, троє цивільних отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес
За даними місцевої влади, троє цивільних отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес

Унаслідок російської атаки дронами у Харкові постраждали троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики екстренки надали допомогу на місці», – написав він у телеграмі.

Раніше Синєгубов повідомив про влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова, також були пошкодження в Слобідському районі.

За даними місцевої влади, ввечері 30 січня російські війська спрямували на Харківщину щонайменше шість БПЛА.

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Російські війська регулярно обстрілюють Харківську область і обласний центр. Попри наявність доказів атак по цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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