Синєгубов: у Харкові через атаку дронами постраждали троє людей

Унаслідок російської атаки дронами у Харкові постраждали троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики екстренки надали допомогу на місці», – написав він у телеграмі.

Раніше Синєгубов повідомив про влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова, також були пошкодження в Слобідському районі.

За даними місцевої влади, ввечері 30 січня російські війська спрямували на Харківщину щонайменше шість БПЛА.

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Російські війська регулярно обстрілюють Харківську область і обласний центр. Попри наявність доказів атак по цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.