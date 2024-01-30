У Харкові через російську атаку дронами пошкоджена цивільна інфраструктура – влада

У Харкові через російську атаку дронами є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Зафіксовані влучання у Харкові. Є пошкодження цивільної інфраструктури. На цю хвилину інформація про постраждалих перевіряється. Екстрені служби виїхали на місця влучань», – написав він у телеграмі.

За його даними, російські війська спрямували на Харківщину щонайменше шість БПЛА.

Згодом Синєгубов додав, що є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова, також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі.

Раніше у соцмережах повідомлялося про звуки вибухів в Харкові.Влада це підтвердила.

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Російські війська регулярно обстрілюють Харківську область і обласний центр. Попри наявність доказів атак по цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.