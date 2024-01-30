Збитки Харкова від російських обстрілів сягнули 10 мільярдів доларів – Терехов

Внаслідок російської агресії в Харкові пошкоджені понад половина медичних та освітніх закладів – про це заявив мер міста Ігор Терехов, передає міська рада 30 січня.

За оцінкою міського голови, обласний центр зазнав «колосальних руйнувань».

«Зокрема, в місті внаслідок російської агресії пошкоджено 65% закладів охорони здоров’я, 56% закладів освіти та 35% – культури», – цитує пресслужба.

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За словами Терехова, в 2024 році міська влада планує відновити 57 шкіл та 157 багатоповерхових будинків. Для цього планують залучити державні субвенції та західну допомогу.

«Загалом збитки, завдані місту Харкову, враховуючи останні обстріли, вже становлять 10 мільярдів доларів США», – сказав міський голова.

Російські війська вчергове обстріляли Харківський район раніше 30 січня, повідомила місцева влада. Даних про постраждалих не було.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківську область і обласний центр. Попри наявність доказів атак по цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.