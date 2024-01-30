Двоє людей поранені на Харківщині через російські обстріли – влада

Двоє людей зазнали поранень у Змієві на Харківщині внаслідок російського удару, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 23:25 окупанти застосували мінімум шість БПЛА Shahed у місті Зміїв Чугуївського району. Пошкоджене цивільне підприємство і приватні житлові будинки. Зазнали поранень чоловіки 52 і 61 року, перший – госпіталізований, стан середній. Другий – отримав допомогу на місці», – написав Синєгубов у телеграмі.

Голова ОВА зауважив, що артилерійських і мінометних обстрілів із боку російських військ зазнали більше ніж 15 населених пунктів Харківщини.

«Об 11:40 окупанти вдарили КАБами по смт. Великий Бурлук. Пошкоджено цивільне сироробне підприємство. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, двері, стіни будівель. О 15:52 відбувся ворожий обстріл у с. Хатнє. Є влучання в складську будівлю цивільного підприємства, пошкоджено покрівлю. Без постраждалих. Близько 16:00 відбувся обстріл у Козачій Лопані Харківського району. Пошкоджено дах і вікна житлового будинку. Без постраждалих», – повідомив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.