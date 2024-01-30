Генштаб: війська РФ вночі атакували Україну 35 ударними дронами

У ніч на 30 січня російські військові атакували Україну 35 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, українські сили протиповітряної оборони знищили 15 із них, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ додали, що російські війська атакували ударними дронами з трьох напрямків: із Приморсько-Ахтарська і Курська у Росії і з Чауди – в окупованому Криму. Крім того, війська РФ завдали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині, додали військові.

«Частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні і військові об’єкти біля лінії фронту і державного кордону з РФ», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що на фронті протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень.

«Ворог завдав 10 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької й Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 114 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні й багатоквартирні будинки, школа й інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

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За даними Генштабу, під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської і Миколаївської областей.

У командуванні також повідомили, що протягом доби українські сили відбивали атаки російських військ на вісьмох напрямках, найбільше – на Авдіївському (24).

Вночі Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про щонайменше п’ять груп ударних безпілотників типу Shahed, які атакували Україну.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.