ОВА: війська РФ скинули з дрона вибухівку на прикордонне село на Сумщині – загинула людина

Російські війська скинули з дрона вибухівку на прикордонне село Могриці на Сумщині – загинула людина, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Сьогодні росіяни скинули вибухівку з дрона на околиці Могриці в Юнаківській громаді. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, якому наприкінці лютого виповнилося б 37». – йдеться у повідомленні.

Раніше 29 січня місцева влада заявила, що через російські обстріли у Зноб-Новгородській громаді на Сумщині загинули троє людей. За даними місцевого чиновника, двоє чоловіків зазнали поранень на вулиці – біля пошти. Один з них помер. Також через обстріл було пошкоджено житловий будинок – рятувальники знайшли в ньому тіла ще двох загиблих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, в тому числі прикордонні з РФ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.