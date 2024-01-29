Російські військові обстріляли громаду на Сумщині, троє загиблих – влада

Через російські обстріли у Зноб-Новгородській громаді на Сумщині загинуло двоє чоловіків та одна жінка, повідомив «Суспільному» голова громади Петро Гончаров.

За даними місцевого чиновника, двох чоловіків поранило на вулиці, біля пошти.

«По них росіяни випустили снаряд з міномета. Один поранений помер у «швидкій», по дорозі до лікарні у Шостці», – зазначив Гончаров.

За його словами, під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих – чоловіка і жінки. Ймовірно, сили РФ із «Градів» обстріляли житловий будинок, де знаходилися чоловік і жінка, вони загинули на місці, уточнив Гончаров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, в тому числі прикордонні з РФ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.