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Війська РФ обстріляли Нікополь, поранені двоє людей – влада

Наслідки попередніх обстрілів Нікополя, жовтень 2023 року
Наслідки попередніх обстрілів Нікополя, жовтень 2023 року

Двоє людей поранені внаслідок російського артобстрілу Нікополя на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Постраждали двоє молодих хлопців, 19 і 21 років. Перший лікуватиметься вдома. Другий – важкий. У нього осколкові поранення голови і грудної клітини. Медики надають всю необхідну допомогу. Деталі уточнюємо», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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