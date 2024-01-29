Війська РФ обстріляли Нікополь, поранені двоє людей – влада

Двоє людей поранені внаслідок російського артобстрілу Нікополя на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Постраждали двоє молодих хлопців, 19 і 21 років. Перший лікуватиметься вдома. Другий – важкий. У нього осколкові поранення голови і грудної клітини. Медики надають всю необхідну допомогу. Деталі уточнюємо», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.