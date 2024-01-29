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На Донеччині оголосили примусову евакуацію з двох громад – влада

На Донеччині оголосили примусову евакуацію людей із сіл Мар’їнської та Очеретинської громад, каже голова ОВА Вадим Філашкін
На Донеччині оголосили примусову евакуацію людей із сіл Мар’їнської та Очеретинської громад, каже голова ОВА Вадим Філашкін

На Донеччині оголосили примусову евакуацію людей із сіл Мар’їнської та Очеретинської громад, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Відповідне рішення, за словами голови ОВА, схвалив Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

За словами Філашкіна, учасники засідання, що відбулося під головуванням віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, «зосередили увагу на кількості евакуйованого населення, обговорили стан евакуаційних маршрутів та грошові виплати переселенцям».

«Схвалили рішення щодо примусової евакуації з сіл Мар'їнської ТГ (Антонівка, Іллінка, Зоряне, Олександропіль, Желанне Друге) та Очеретинської ТГ (Межове, Восход, Новоселівка Перша та Желанне)», – поінформував очільник області.

Він вкотре нагадав, що на території всієї області оголошено обов'язкову евакуацію, а з прифронтових громад – примусову.

«Наполягаю, що жителі області, особливо сім’ї з дітьми та особи з вадами здоров’я, мають евакуюватися до більш безпечних регіонів України. У цьому напрямку співпрацюємо з міжнародними партнерами та дружніми організаціями», – заявив Філашкін.

Раніше, 16 січня, через безпекову ситуацію влада Харківщини запровадила обов’язкову евакуацію населення ще з двох громад Куп’янського району – Кіндрашівської і Курилівської громад.

Місцева влада обіцяла, що всі евакуйовані будуть забезпечені житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

У серпні минулого року через посилення обстрілів у Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонували виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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