На Донеччині оголосили примусову евакуацію з двох громад – влада

На Донеччині оголосили примусову евакуацію людей із сіл Мар’їнської та Очеретинської громад, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Відповідне рішення, за словами голови ОВА, схвалив Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

За словами Філашкіна, учасники засідання, що відбулося під головуванням віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, «зосередили увагу на кількості евакуйованого населення, обговорили стан евакуаційних маршрутів та грошові виплати переселенцям».

«Схвалили рішення щодо примусової евакуації з сіл Мар'їнської ТГ (Антонівка, Іллінка, Зоряне, Олександропіль, Желанне Друге) та Очеретинської ТГ (Межове, Восход, Новоселівка Перша та Желанне)», – поінформував очільник області.

Він вкотре нагадав, що на території всієї області оголошено обов'язкову евакуацію, а з прифронтових громад – примусову.

«Наполягаю, що жителі області, особливо сім’ї з дітьми та особи з вадами здоров’я, мають евакуюватися до більш безпечних регіонів України. У цьому напрямку співпрацюємо з міжнародними партнерами та дружніми організаціями», – заявив Філашкін.

Раніше, 16 січня, через безпекову ситуацію влада Харківщини запровадила обов’язкову евакуацію населення ще з двох громад Куп’янського району – Кіндрашівської і Курилівської громад.



Місцева влада обіцяла, що всі евакуйовані будуть забезпечені житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

У серпні минулого року через посилення обстрілів у Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонували виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.