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Військовий ЗСУ після поранення: де лікують, за чиї гроші і що таке «виведення поза штат»?

Військові медики надають допомогу пораненому військовослужбовцю у стабпункті: це перша ланка медичної допомоги, розташована близько до фронту
Військові медики надають допомогу пораненому військовослужбовцю у стабпункті: це перша ланка медичної допомоги, розташована близько до фронту

За час повномасштабного вторгнення українська влада нечасто робила будь-які публічні оцінки кількості поранених українських військових – Україна не розкриває військових втрат. Однак, ця цифра, вочевидь, – десятки тисяч: адже ще у квітні 2022-го, на початку великого вторгнення, за словами президента Володимира Зеленського, поранено було близько 10 тисяч захисників. Деякі оцінки звучать у західних ЗМІ: приміром, New York Times із посиланням на свої джерела говорив про 100-120 тисяч поранених станом на літо 2023-го.

Відповідно до українського законодавства, військовослужбовці, які отримали поранення під час виконання бойового завдання, отримують лікування, реабілітацію та, за потреби, протезування коштом держави. Однак, часто усе ж для допомоги бійцям українці відкривають збори. Чому так? Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) узагальнили все, що потрібно знати про лікування після поранення: хто та що має виплачувати, чому грошей інколи може бракувати, що це за історії про виведених поза штат на зарплату у 600 гривень – і чому так більше не траплятиметься.

Відбулось поранення: де будуть лікувати, наскільки якісно, коштом держави – чи все ж ні?

Після того, як військовий отримав поранення на полі бою, його чи її евакуюють, а потім спрямовують до цивільного чи військового госпіталю, де військовому мають надати усю необхідну допомогу.

«Я ж військовослужбовець, звичайно безкоштовно!» – так на запитання Донбас Реалії відповідає, чи доводилося вкладати свої гроші в лікування, Юрій Здор, військовий 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Український військовослужбовець Юрій Здор після поранення в лікарні разом з дружиною
Український військовослужбовець Юрій Здор після поранення в лікарні разом з дружиною

Юрій став до лав ЗСУ ще в 2017 році, в період агресії Росії на Донбасі, потім повернувся до цивільного життя, а в 2022-році мобілізувався до 72-ї бригади. Брав участь у бойових операціях на Київщині, Сумщині, Харківщині, а потім на Донбасі. Під Торецьком на Донеччині «щось прилетіло» – й Юрій отримав важке поранення ніг. Зрештою одну ногу ампутували.

Однак, державні гроші ще не гарантують якості лікування.

Як вирішується, в якій лікарні і в якому місті буде лікуватися військовий? Це визначає військово-лікарська комісія. Усе залежить від наявності вільних місць в лікарнях, пояснює госпітальна волонтерка Ірина Солошенко. Для поранених саме тут можуть виникати проблеми: адже не вони обирають, де отримуватимуть послугу.

Не так, що система працює скрізь – а саме акцентно: що пощастило ось тут
Євген Лисенко

Скарги саме на якість лікування досить поширені серед важкопоранених військовослужбовців, стверджують в дослідженні правозахисного центру «Принцип». Родичі військових розповідають про лікарів, які не знають, як лікувати певні види травм. Але найбільше скаржаться на неналежне лікування в маленьких населених пунктах.

«Військові або їхні близькі, з кими я розмовляв, кажуть, що їм пощастило з лікарем. Тобто вони проходять велику кількість закладів, і в якомусь закладі лікувальному (або декількох) вони вважають так, що їм пощастило з лікарем. Тобто не так, що система працює скрізь – а саме акцентно, що пощастило ось тут», – ділиться результатами дослідження старший аналітик правозахисного центру Євген Лисенко.

Сергій Райлян отримав численні травми на фронті
Сергій Райлян отримав численні травми на фронті

«Щоб тебе відправили в хороший шпиталь, тобі треба когось попросити. Треба підняти контакти, щоб тебе відправили не в смт якесь», – розповідає Сергій Райлян, командир мінометного розрахунку 79 окремої десантно-штурмової бригади.

Сергій пішов на війну у 18 років, коли бойові дії розгорнулися на території Донецької та Луганської областей. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, військовий перебував на позиціях під Луганськом.

Медик 80-ї артилерійської бригади Василина надає допомогу своїм побратимам на Донецькому фронті, січень 2023 року
Медик 80-ї артилерійської бригади Василина надає допомогу своїм побратимам на Донецькому фронті, січень 2023 року
У мене була дірка в голові, все вище – переламане. Зламана очниця, багато уламків в очах
Сергій Райлян

Сергій пройшов майже всі гарячі точки Донбасу: Сєвєродонецьк, Лиман, Богородичне, Мар'їнку. Мар'їнка для командира стала тим нещасливим місцем, де Сергій зазнав важких поранень. В один із чергових бойових виходів машина наїхала на протитанкову міну.

«У мене була відкрита черепно-мозкова, була дірка в голові, все вище – переламане. Обидві щелепи, верхня, нижня, зараз в нижній щелепі дві пластини стоять з обох боків, носова перегородка. Зламана очниця, багато уламків в очах. Був ще зламаний хребет в двох місцях, таз також в двох місцях, багато уламків, перелом стегна лівого і травма обох кінцівок», – наводить довгий перелік отриманих травм Сергій.

Сергій Райлян пройшов майже всі гарячі точки Донбасу
Сергій Райлян пройшов майже всі гарячі точки Донбасу

За його словами, за період лікування (а лікувався Сергій у трьох лікарнях – в Дніпрі, Києві, а згодом й в Одесі), йому не довелося нічого додатково купувати: лікування було повністю безкоштовним. Проте, незадоволення якістю було – й саме тому з Київського госпіталю військовий перевівся в Одесу.

Важливо знати: опція перевестися в інший госпіталь є у кожного військового, який лікується. Для цього необхідно звернутися до начальника медичної служби і отримати направлення з підписом командира військової частини – це пояснює Донбас Реалії Дзвенислава Сіра, медична кураторка патронатної служби «Азову».

Хоча в цілому пакет лікування держава покриває, на місці все ж стаються епізоди, коли конкретних ліків у конкретній лікарні бракує, або ж – дефіцитним є певне обладнання.

«Є лікарні, які не забезпечені певними медикаментами, які не забезпечені ортопедичною технікою. Нам відомі такі випадки, коли на палату військових, де перебувало 5 людей, був один візок. І щоб виїхати їм до вбиральні чи в душ, чи покурити умовно, тобто для якихось своїх потреб, вони складали чергу», – описує ситуацію Дзвенислава.

Наступний крок – реабілітація. Хто платить за це і де її проводять?

Держава за законом має забезпечувати та повністю оплачувати реабілітацією важкопоранених. Але фахових кадрів для проведення реабілітації в Україні просто фізично не вистачає: про це кажуть чимало лікарів-реабілітологів, з якими спілкувалось Радіо Свобода останнім часом. Саме тому на цьому етапі багато військових обирають реабілітацію власним коштом.

Фізичних терапевтів та ерготерапевтів в Україні почали випускати лише три роки тому, ось чому їх катастрофічно бракує, пояснює завідувачка відділенням медичної реабілітації центру Recovery у Дніпрі Анна. Тому на помічників цих фахівців – асистентів – йде підвищене навантаження.

Реабілітація поранених бійців у Дніпрі
Реабілітація поранених бійців у Дніпрі

«Їх не вистачає, тому що знову-таки ми йдемо в кошти. Якщо, наприклад, санаторій, який перекваліфікувався в реабцентр, надає перелік того, що він може, – це не значить, що все це він може. Це не значить, що в нього є реабілітологи, які знають, як людину вертикалізувати, як що робити. Тому є ця проблема: фахівці, яких треба вчити і, в принципі, починати реабілітацію зі шпиталю, з перших днів [лікування]. У Київському шпиталі це є – у важких відділеннях травматології, хірургії є реабілітологи», – пояснює лікарка-волонтерка Ірина Солошенко.

Мені вигідніше було ходити до приватного сектора, який надавав мені як військову знижку 50%, ніж їздити на таксі в сам шпиталь

Про це говорять і військові.

Сергій Райлян після лікування дізнавався про реабілітацію у трьох містах – Києві, Одесі та Львові. У Києві за його профілем була лише одна фахівчиня, до якої усі намагаються потрапити. В Одесі фахівця з реабілітації не було, й до лікарні навідувався спеціаліст з приватної організації. У Львові є спеціалісти, зазначає військовослужбовець, хоча рівнем їхньої підготовки він залишився не дуже задоволений.

Саме тому Сергій вирішив обрати реабілітацію в приватному закладі: «Мені вигідніше було ходити до приватного сектора, який надавав мені як військову знижку 50%, і мені це було дешевше навіть, ніж їздити на таксі в сам шпиталь», – пояснює він.

Сергій Райлян після поранення разом родиною в лікарні
Сергій Райлян після поранення разом родиною в лікарні

Недостатня кваліфікованість лікарів змусила й іншого військового оплачувати реабілітацію своїм коштом.

«Реабілітації взагалі не було. Мені не дали розуміння, що мені треба робити», – ділиться своїм досвідом Дмитро Шатровський.

Дмитро у війську теж з 2014-го. На початку повномасштабного вторгнення брав участь у звільненні Київщини, далі потрапив на південь, де й отримав кульове поранення в голову.

Я сам проходив реабілітацію. Частину мені оплачує досі фонд, де я працював

Реабілітація після такого поранення – це виклик, адже запитів на неї дуже багато. Дмитро каже, що після завершення лікування про реабілітацію з ним ніхто й не говорив.

«Я сам проходив реабілітацію: записався на музику за свій рахунок, тому що мені пояснили, що музика відновлює нейронні зв'язки, оскільки в мене поранення головного мозку і треба відновлювати нейронні зв'язки та напрацьовувати нові. Сам почав спортом займатися, проконсультувався у лікарів у «Добробуті». Сам проходжу за свої кошти час від часу якісь діагностичні заходи. Частину мені оплачує досі фонд, де я працював. Держава нічого не оплачує», – розказав військовослужбовець.

Дмитро отримав кульове поранення в голову
Дмитро отримав кульове поранення в голову

Реабілітація за свої гроші – це те, що обирають багато військових після поранення. У дослідженні правового центру «Принцип» стверджують, що 68% опитуваних все-таки дофінансовували лікування після поранення або реабілітацію з власних коштів.

Де взяти гроші на протез?

«Ці протези фінансуються державою, і я просто закликаю дійсно всіх звертатися за протезуванням в Україні. Тому що сюди привозять технології найбільш сучасні, сюди привозять фахівців, які проводять постійні тренінги нашим протезистам», – розповідає про протезування в Україні Ірина Солошенко.

В Україні справді багато фахівців з протезування важкопоранених, до того ж держава виділяє 2 мільйони гривень на протез для військового, який втратив кінцівки. І нарікань на протези, за словами військових, з якими ми поспілкувалися, немає.

Військовий Юрій Здор отримав протез від держави
Військовий Юрій Здор отримав протез від держави

Проте, є один момент: не всі знають, як подати заявку на відшкодування, що може створити певні складнощі в цьому процесі. Детально про те, як отримати протез коштом держави, почитайте в керівництві правозахисного центру «Принцип».

До того ж після лікування допомогу з протезуванням пропонують благодійні фонди. Багато військових обирають співпрацювати саме з ними.

Поза штат і 600 грн заробітної плати – що це таке? (Спойлер: такого більше не буде)

За який кошт поранений має жити весь цей час?

Після отримання поранення і на період лікування військовому мають виплачувати:

  1. його повноцінну заробітну плату;
  2. додаткову одноразову винагороду від 30 до 100 тисяч грн.

У випадку, коли лікування триває довше, ніж чотири місяці, необхідно підтримувати контакт із своїм командиром й повідомляти, що лікування все ще триває. Це потрібно для того, аби виплати не припинялися.

Це гарантує закон України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей» та постанова Кабміну від 25.12.2013 № 975.

Включенням військового до наказу про виплату (збором усіх документів, що підтверджують бойове поранення) мають займатися канцеляри в його частині.

Але донедавна саме з першим пунктом – заробітною платою – виникала серйозна проблема.

Часто після поранення військового на якийсь час виводять поза штат – тобто знімають з посади. Специфіка нарахувань виплат у ЗСУ така, що військовий без посади отримує лише стандартну позаштатну заробітну плату в розмірі 500 грн або на кілька сотень гривень більше (залежить від стажу).

Донбас Реалії відомо багато випадків, коли бійці після поранення місяць або кілька перебували саме у такому статусі.

Поза штат вивели й Дмитра Шатровського: «Мене вивели поза штат, і минулого місяця (йдеться про осінь 2023 року – ред.) мені прийшла зарплата – це 900 гривень. Але там просто треба написати рапорт, щоб перерахували, дивлячись на те, що в мене довгострокове лікування. Тобто ці кошти, які не доплатили, мені доплатять».

Дмитро наводить інший приклад військового, котрий вимушено перервав реабілітацію за кордоном:

Він отримує зараз 600 гривень, в нього троє дітей, лежачий стан, і, по суті, що йому робити, я не знаю

«В моїй групі був чоловік, в якого запалилась нога і він поїхав в Україну. Йому дали протез, але він не міг на ньому ходити, бо в нього залишилось запалення ноги. Йому в Україні зробили реампутацію. Тепер він має декілька місяців заживлення, знову-таки не може ходити на протезі, але, окрім цього, його ще вивели поза штат. Він отримує зараз 600 гривень, в нього троє дітей, лежачий стан, і, по суті, що йому робити, я не знаю», – розповідає про один з таких випадків Дмитро.

Це непоодинокі випадки, зазначає старший аналітик правозахисного центру «Принцип» Євгеній Лисенко. Правники і волонтери лобіювали зміни, й зрештою у вересні 2023-го Кабінет міністрів України виправив ситуацію. Зараз усі виведені поза штат поранені повинні отримувати зовсім інші кошти. Це:

  1. Свою заробітну плату з попередньої посади протягом двох місяців
  2. Виплату в розмірі 20100 грн після того, як минуть два місяці (фактично, це звичайна зарплатня військового у тиловій частині)
Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів №168.

Куди приймають скарги на порушення на котромусь із етапів? Якщо справа стосується дій командування військової чатсини або медиків Медичних сил – на гарячу лінію Міноборони: 0-800-500-442. Якщо цивільних медиків – на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я: 0 800 60 20 19.

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