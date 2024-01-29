Повітряні сили ЗСУ повідомили про щонайменше п’ять груп «шахедів»

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про щонайменше п’ять груп ударних безпілотників типу Shahed.
Як повідомляють у ЗСУ, станом на 23:09 ситуація з «шахедами» така:
- кілька груп «шахедів» на півночі Миколаївщини рухаються на північний схід.
- група ворожих ударних БПЛА на Кіровоградщині рухається на північний захід.
- група «шахедів» на Дніпропетровщині прямують на Кіровоградщину.
- група ударних дронів на Полтавщині – курсом на Миргород.
- кілька груп «шахедів» на Харківщині рухаються на захід, у бік Полтавщини.
Згодом українські військові додали, що нові групи «шахедів» вже перебувають на півдні Миколаївщини та на півночі Херсонщини, напрямок руху – північний.
Повітряну тривогу оголосили у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.
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