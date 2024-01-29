Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Повітряні сили ЗСУ повідомили про щонайменше п’ять груп «шахедів»

Повітряні тривогу оголосили в 11 областях України
Повітряні тривогу оголосили в 11 областях України

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про щонайменше п’ять груп ударних безпілотників типу Shahed.

Як повідомляють у ЗСУ, станом на 23:09 ситуація з «шахедами» така:

  • кілька груп «шахедів» на півночі Миколаївщини рухаються на північний схід.
  • група ворожих ударних БПЛА на Кіровоградщині рухається на північний захід.
  • група «шахедів» на Дніпропетровщині прямують на Кіровоградщину.
  • група ударних дронів на Полтавщині – курсом на Миргород.
  • кілька груп «шахедів» на Харківщині рухаються на захід, у бік Полтавщини.


Згодом українські військові додали, що нові групи «шахедів» вже перебувають на півдні Миколаївщини та на півночі Херсонщини, напрямок руху – північний.

Повітряну тривогу оголосили у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Читайте також: Від початку повномасштабної війни знищено понад 1700 російських ракет та майже 3100 «шахедів» – ЗСУ

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG