Повітряні сили ЗСУ повідомили про щонайменше п’ять груп «шахедів»

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про щонайменше п’ять груп ударних безпілотників типу Shahed.



Як повідомляють у ЗСУ, станом на 23:09 ситуація з «шахедами» така:

кілька груп «шахедів» на півночі Миколаївщини рухаються на північний схід.

група ворожих ударних БПЛА на Кіровоградщині рухається на північний захід.

група «шахедів» на Дніпропетровщині прямують на Кіровоградщину.

група ударних дронів на Полтавщині – курсом на Миргород.

кілька груп «шахедів» на Харківщині рухаються на захід, у бік Полтавщини.



Згодом українські військові додали, що нові групи «шахедів» вже перебувають на півдні Миколаївщини та на півночі Херсонщини, напрямок руху – північний.

Повітряну тривогу оголосили у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Читайте також: Від початку повномасштабної війни знищено понад 1700 російських ракет та майже 3100 «шахедів» – ЗСУ

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.