БПЛА на Київщині – влада повідомила про роботу ППО

На Київщині працюють сили протиповітряної оборони, повідомила у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Київщина! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО», – йдеться у повідомленні.

У Київській області о 00:09 30 січня була оголошена повітряна тривога. У Києві наразі про небезпеку не повідомляється.

Пізно ввечері 29 січня Повітряні сили Збройних сил України повідомили про щонайменше п’ять груп ударних безпілотників типу Shahed. Деякі групи з півдня рухалися у північному напрямку.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.