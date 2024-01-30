Одна людина загинула, одна поранена через обстріли РФ на Херсонщині – ОВА

У Херсонській області минулої доби внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще одна – була поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації і БпЛА, в тому числі два типу Shahed», – написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а «Шахедами» атакували територію і споруду підприємства у Херсонському районі. Що це за підприємство – голова ОВА не уточнив.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі збили 15 із 35 запущених Росією «Шахедів».

У командуванні Повітряних сил ЗСУ додали, що російські війська атакували ударними дронами з трьох напрямків: із Приморсько-Ахтарська і Курська в Росії і з Чауди – в окупованому Криму.

«Частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні і військові об’єкти біля лінії фронту і державного кордону з РФ», – йдеться в повідомленні.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.