Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про вибухи в Харкові.



Перед цим він закликав жителів Харківщини перебувати в укриттях через загрозу атаки БПЛА.

«Удар «шахеда» по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місті потрапляння», – додав міський голова Ігор Терехов.



Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

У соцмережах повідомлялося про звуки вибухів в Харкові.

Раніше Олег Синєгубов повідомив, що російські війська ввечері 30 січня завдали ударів по Золочівській громаді Богодухівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. Люди не постраждали. За його словами, війська РФ також повторно завдали ракетного удару по населеному пункту Малоданилівської громади. Ймовірно, застосувавши «Іскандер-М». Деталі уточнюються. За попередніми даними, без постраждалих.

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Російські війська регулярно обстрілюють Харківську область і обласний центр. Попри наявність доказів атак по цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.