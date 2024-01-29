Розвідка Британії оцінила втрати бронетехніки РФ

Від 24 лютого 2022 року до 25 січня 2024-го російські сухопутні війська, ймовірно, втратили в Україні приблизно 2600 основних бойових танків і 4900 інших бойових броньованих машин, заявляє розвідка Великої Британії.

Там додали, що ці втрати, ймовірно, були на 40% меншими в 2023 році, ніж у 2022-му.

«Цілком імовірно, що зниження темпів вибуття бронетехніки відбулося через посилення позиційного характеру конфлікту в 2023 році і через те, що Росія провела значну частину року в оборонній позиції. Від початку жовтня 2023 року російські сухопутні війська вели наступ на сході України. У цей період втрати російської бронетехніки зросли, і російські сухопутні війська, ймовірно, втратили до 365 танків і 700 бойових броньованих машин, маючи при цьому незначні територіальні здобутки», – йдеться в повідомленні, опублікованому Міноборони Британії 29 січня.

Водночас у розвідці наголошують, що Росія, ймовірно, може створювати не менше ніж 100 танків на місяць «і тому зберігає можливість замінити втрати на полі бою і продовжувати цей рівень наступальних дій в осяжному майбутньому».

У Генштабі ЗСУ станом на ранок 29 січня заявляли, що Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила 6290 танків і 11 696 бойових броньованих машин, а також понад 383 тисячі військових.

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

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У Білому домі 12 грудня 2023 року заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.