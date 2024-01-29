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Розвідка Британії оцінила втрати бронетехніки РФ

Знищений російський танк біля міста Вугледару на Донеччині, листопад 2023 року
Знищений російський танк біля міста Вугледару на Донеччині, листопад 2023 року

Від 24 лютого 2022 року до 25 січня 2024-го російські сухопутні війська, ймовірно, втратили в Україні приблизно 2600 основних бойових танків і 4900 інших бойових броньованих машин, заявляє розвідка Великої Британії.

Там додали, що ці втрати, ймовірно, були на 40% меншими в 2023 році, ніж у 2022-му.

«Цілком імовірно, що зниження темпів вибуття бронетехніки відбулося через посилення позиційного характеру конфлікту в 2023 році і через те, що Росія провела значну частину року в оборонній позиції. Від початку жовтня 2023 року російські сухопутні війська вели наступ на сході України. У цей період втрати російської бронетехніки зросли, і російські сухопутні війська, ймовірно, втратили до 365 танків і 700 бойових броньованих машин, маючи при цьому незначні територіальні здобутки», – йдеться в повідомленні, опублікованому Міноборони Британії 29 січня.

Водночас у розвідці наголошують, що Росія, ймовірно, може створювати не менше ніж 100 танків на місяць «і тому зберігає можливість замінити втрати на полі бою і продовжувати цей рівень наступальних дій в осяжному майбутньому».

У Генштабі ЗСУ станом на ранок 29 січня заявляли, що Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила 6290 танків і 11 696 бойових броньованих машин, а також понад 383 тисячі військових.

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

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У Білому домі 12 грудня 2023 року заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.

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