У Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, чи скористається Україна шансом вбити Путіна

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував відповідь президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю виданню The Sun щодо того, чи скористається Україна шансом вбити президента Росії Володимира Путіна, якщо буде така можливість.

«Це війна, і Україна має всі права захищати свою землю», – сказав Зеленський, відповідаючи на це запитання.

Пєсков, як повідомляють російські державні ЗМІ, заявив, що на Путіна багато разів здійснювали «словесні замахи», і «нічого в них не вийде».

У згаданому інтерв’ю Володимир Зеленський також сказав, що Росія все ще «дуже хоче» усунути його від влади. Він назвав кодову назву їхньої останньої місії з його усунення, а її дедлайн – кінець року.



«Операція називається «Майдан 3», вона має на меті змінити президента. Можливо, не шляхом вбивства. Я маю на увазі, що він змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є. Ось така ідея, до кінця року», – розповів він.

За словами Зеленського, українські спецслужби попередили щонайменше «п’ять чи шість» змов щодо його вбивства.

У травні цього року після атаки безпілотників на Кремль колишній президент Росії, секретар російської Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що Москва має вдатися до «фізичного усунення Зеленського».

У березні 2022 року британська газета The Times повідомляла, що за тиждень Володимир Зеленський пережив щонайменше три спроби замаху. За даними видання, із завданням убити президента України до країни прибули два угруповання – найманці «ПВК Вагнер» і чеченські спецпризначенці, але їхнім планам нібито завадили співробітники ФСБ, які виступають проти війни. У січні 2023-го повідомлялося, що з початку російського вторгнення в Україну Зеленський пережив уже понад 12 спроб замаху, частині з яких допомогла запобігти ЦРУ.