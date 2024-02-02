Залужний написав колонку про війну. Зеленський збирає ставку. Буде звільнення?

Залужний написав статтю про стратегію війни

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав у CNN колонку про стратегію ведення війни під заголовком «Дизайн війни змінився». Переклад статті також опублікований на сайті ЗСУ.

Залужний наголосив на ролі новітніх технологій, скороченні військової підтримки з боку партнерів України, суттєву перевагу у мобілізаційному людському ресурсі Росії. Що означає поява цієї колонки? Як реагуватиме Банкова?

Зеленський збирає ставку. Що буде?

Стаття Залужного опублікована на фоні заяв про можливу відставку Валерія Залужного. Журналіст Юрій Бутусов пише, що вже цієї п'ятниці може відбутися ставка Верховного Головнокомандувача, на якій Зеленський оголосить про рішення відправити у відставку Залужного. Чи можна відкотити назад історію з відставкою? Що далі?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: