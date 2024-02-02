Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Війна

Залужний написав колонку про війну. Зеленський збирає ставку. Буде звільнення?

Залужний наголосив на ролі новітніх технологій
Залужний наголосив на ролі новітніх технологій
  • Залужний написав статтю про стратегію війни

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав у CNN колонку про стратегію ведення війни під заголовком «Дизайн війни змінився». Переклад статті також опублікований на сайті ЗСУ.

Залужний наголосив на ролі новітніх технологій, скороченні військової підтримки з боку партнерів України, суттєву перевагу у мобілізаційному людському ресурсі Росії. Що означає поява цієї колонки? Як реагуватиме Банкова?

  • Зеленський збирає ставку. Що буде?

Стаття Залужного опублікована на фоні заяв про можливу відставку Валерія Залужного. Журналіст Юрій Бутусов пише, що вже цієї п'ятниці може відбутися ставка Верховного Головнокомандувача, на якій Зеленський оголосить про рішення відправити у відставку Залужного. Чи можна відкотити назад історію з відставкою? Що далі?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG