«Росія не зупиниться». Командувач армії Румунії закликає запровадити добровільну строкову службу

Румунії варто терміново ухвалити законодавчу базу, яка б дозволила цивільним добровольцям проходити військову підготовку – таку думку висловив в інтерв’ю Радіо Свобода новий головнокомандувач армії країни Георгіца Влад.

На його думку, населенню Румунії, як і всього Євросоюзу, «треба бути занепокоєним».

«Особисто, хоча і не обов’язково як кадровий військовий, я вважаю, що Російська Федерація не зупиниться (в Україні – ред.). Якщо вона переможе в Україні, її наступною головною метою буде Молдова. Ми також побачимо напруженість на Західних Балканах. Я більш ніж переконаний, що Путін посилить свою політику в найближчому майбутньому», – сказав Влад.

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Він зазначив, що відповідний законопроєкт, розроблений Міністерством оборони Румунії, зараз перебуває в обох палатах парламенту і, швидше за все, буде обговорений після кількох цьогорічних турів місцевих, парламентських і президентських виборів.

Поміж іншого, за словами командувача, він передбачає запровадження строкової добровільної військової служби. Програма буде відрізнятися від професійних військових, але учасники все одно отримуватимуть гроші.

«Ми орієнтуємося на віковий сегмент від 18 до 35 років, незалежно від статі, національності та віросповідання – молодих людей, які хочуть носити військову форму. Ми повинні оплачувати цей вид послуги та навчати учасників основним правилам війни», – вважає він.

Командувач вказав на те, що корпус резервістів Румунії старіє і не зможе протистояти викликам збройного конфлікту: «уявіть собі 50-річну людину, яка несе військовий рюкзак об’ємом 80 літрів».

Чисельність професійної армії Румунії наразі налічує 80 тисяч людей.

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Влад, який очолив румунську армію в листопаді, каже, що цієї кількості недостатньо в поточному геополітичному кліматі, і її слід збільшити на 50 відсотків.

«Адекватна чисельність для професійної румунської армії має складати близько 120 тисяч», – каже він.

Румунія – ключовий член НАТО на південно-східному фланзі альянсу, що має 650-кілометровий кордон з Україною – скасувала обов’язкову військову службу в 2007 році. Це сталося через три роки після вступу країни до НАТО в березні 2004 року. Натомість вона створила професійну армію і резервістський корпус.

У січні голова Військового комітету Альянсу, нідерландський адмірал Роб Бауер заявив, що Захід повинен готуватися до «всеосяжної війни» з Росією.