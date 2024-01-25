Начальник Генштабу Британії закликає посилювати армію через загрозу Росії

Велика Британія має тренувати «армію громадян», здатну битися на суходолі – таку думку висловив очільник Генерального штабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс, передає британський мовник BBC.

Виступаючи на конференції щодо броньованої техніки, Сандерс висловив переконання, що самого збільшення резервних військ недостатньо. Як цитує BBC, генерал вказав на загрозу з боку Росії та кроки, до яких вдалися інші європейські країни, аби посилити свої військові спроможності.

Сандерс не закликав до загальної мобілізації, натомість висловившись на користь заохочення добровільного призову, а також модернізації збройних сил Сполученого королівства.

На його думку, поточне покоління є «передвоєнним», а підготовка до можливої війни є «завданням для всієї нації».

Британський мовник пише, що Сандерс вже критикував останні скорочення чисельності військ – наразі вона становить близько 73 тисяч людей порівняно зі 100 тисячами в 2010 році.

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«Протягом наступних трьох років має бути можливо з упевненістю говорити про 120-тисячну британську армію, що складається з нашого резерву та стратегічного резерву. Але цього недостатньо», – сказав він.

Він зазначив, що за останні 30 років чисельність армії скоротилася вдвічі, за останні 12 років – на 28%, але додав, що, попри проблеми, заявки на вступ до армії наразі найвищі за останні шість років.

Сандерс згадав про Україну, заявивши, що її «брутальний» досвід свідчить: «регулярні армії починають війни, а громадянські армії в них перемагають».

У відповідь на виступ генерала Сандерса речник прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака сказав BBC, що гіпотетичні сценарії майбутнього потенційного конфлікту не є корисними, і виключив будь-які кроки до моделі призову в армію.

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Мовник також цитує неназваного члена парламенту від Консервативної партії, який висловив сумнів, що Сунак повністю оцінив загрозу з боку Росії. За його припущенням, це через те, прем’єр-міністр, коли ріс, не відчував екзистенційної загрози, яку становив Радянський Союз за часів Холодної війни.

Генерал Сандерс і раніше активно критикував скорочення чисельності військ і військових витрат. Очікується, що в червні 2024 року на посаді його замінить генерал сер Ролі Вокер.

При цьому Сандерс не єдиний, хто критикував скорочення британський армії: минулого тижня колишній начальник Генштабу лорд Даннатт застерігав, що Сполучене Королівство ризикує повторити 1930-ті роки, якщо не інвестує більше у свої збройні сили.

У грудні 2023 року головнокомандувач армії Нідерландів Мартін Вайнен висловив думку, що його країна повинна готуватися до можливого збройного протистояння з Росією. Раніше схожу думку висловив голова Генштабу Чехії.