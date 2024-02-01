У Польщі почалася щорічна військова кваліфікація. На комісію викличуть приблизно 230 тисяч осіб

У Польщі 1 лютого стартувала військова кваліфікація, яка триватиме три місяці.

Речниця Центрального військового комісаріату Юстина Балік повідомила Радіо Свобода, що метою військово-лікарської комісії є внесення даних до військового обліку та визначення фізичної та психологічної придатності до військової служби людей, які підлягають обов’язковому проходженню військової комісії, а також тих, хто добровільно прийшов на військову службу і кому виповнилося 18 років.

Обов’язкова військово-лікарська комісія стосується не тільки чоловіків 2005 року народження. Виклики-листи отримають чоловіки, які народилися з 2000-го по 2004 рік, а також жінки, що мають певну кваліфікацію, яка може стати у нагоді армії. Йдеться про медичні, ветеринарні, морські та авіаційні професії, а також про психологів, реабілітологів, ІТ-фахівців та перекладачів.

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Три тижні тому Центральний військовий центр комплектування опублікував відеоролик, який докладно пояснює, що таке військово-лікарська комісія з акцентом на те, що кваліфікація – це не призов на військову службу.

Після проходження комісії не вручають військовий квиток, лише сертифікат, який засвідчує результати.

Агенція Reuters повідомила 30 січня, що Німеччина, Польща і Нідерланди підписали угоду щодо скорочення бюрократичних перешкод для швидкого переміщення військ і озброєнь по одному з основних коридорів, який веде з Північного моря до східного флангу НАТО.

Голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер 27 січня заявив, що Альянс потребує «трансформації підходу до ведення війни». Згодом він додав, що Захід повинен готуватися до «всеосяжної війни» з Росією.