У польському Катовіце провели акцію Speak Up, Silence Breaks, щоб нагадати полякам про війну в Україні

У місті Катовіце Об’єднання Українців Польщі 24 січня провело акцію Speak Up, Silence Breaks («Говори, мовчання руйнує»), щоб нагадати світові, що війна в Україні триває, а Росія продовжує тероризувати українців ракетно-бомбовими і дроновими обстрілами. До акції долучилися українські дипломати, поляки, українські біженці, які прийшли разом із дітьми.

Генеральний консул України в Кракові Вячеслав Войнаровський наголосив, що бомбардувань, подібних до тих, що зараз є в Україні, не відбувалося з часів Другої світової війни, а за масштабом атак із комбінованим використанням балістичних ракет, керованих авіабомб та дронів не зазнавала жодна країна в світі.

«Необхідне збереження єдності світової антипутінської коаліції й рішучої протидії країні-агресору у формі невідкладного надання Україні додаткових систем ППО, далекобійних ракет, сучасної авіації, а також передачі «заморожених» російських активів на відбудову України», ‒ зауважив Войнаровський.

Під час акції учасники показали світлини з наслідками повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, також пролунав сигнал повітряної тривоги, щоб нагадати полякам, що цей звук українці чують щоденно.