Польща і Україна у березні поновлять міжурядові консультації – Туск

У березні 2024 року відбудуться «перші після тривалої перерви» польсько-українські міжурядові консультації, розповів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції після засідання уряду.

Туск нагадав, що регулярні зустрічі в такому форматі вже проводилися перед «Євро-2012».

За його словами, «під час відновлених консультацій обговорять, серед іншого, тему сільського господарства».

«Ми повертаємось до цієї практики. Найближчі такі зустрічі відбудуться у Варшаві у другій половині березня (2024 року – ред.). Так ми попередньо домовились із прем’єром та президентом України. Нам треба добре підготуватись до цих розмов. Це також не в останню чергу пов’язано із протестами фермерів. Нам важливо напрацювати такі варіанти з українською стороною, щоб нашим виробникам та аграріям не загрожувала хвиля продуктів з України», – додав він.

Туск також згадав інфраструктуру та військову співпраці. Наразі Польща надала Україні приблизно 40 пакетів підтримки на загальну суму 3,5 мільярда євро.

Раніше, 22 січня, глава польського уряду Дональд Туск відвідав з візитом Україну. На брифінгу прем’єрів двох країн тоді було оголошено, що «Польща й Україна після тривалої перерви відновлюють формат міжурядових консультацій з метою уникнення будь-якої напруги у відносинах».