«Найкращі з можливих». Сікорський розповів про відносини з українським урядом і вказав на проблеми

Польский уряд підтримує регулярний зв’язок з українським, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.
«Наші відносини з українським урядом – найкращі з можливих. Маю на увазі постійний контакт: буквально сьогодні (22 січня 2024 року – ред.) він був неодноразовим із міністром Кулебою», – зазначив топдипломат Польщі.
Водночас те, що відбувається у контексті нинішніх відносин, урядовець охарактеризував як «справжню проблему», що пов’язана з торгівлею і перевезеннями. За словами голови МЗС Польщі, їхні обсяги зросли в рази, а польські далекобійники «втратили свій бізнес».
«Ми розуміємо, що Україна вкрай потребує нашої солідарності. Але ця солідарність усієї Європи не може лягати лише на польську економіку. І нам потрібно знайти креативні рішення, щоб вирівняти умови для конкуренції між далекобійниками з України і Польщі», – зазначив польський міністр.
Відповідаючи на запитання про те, якою має бути роль Єврокомісії в пошуку «креативних рішень», Сікорський згадав уже озвучені пропозиції.
«Є кілька пропозицій, які ми зробили українській стороні. Наприклад, щодо так званого «права повернення» для польських далекобійників без необхідності чекати днями з порожніми автівками. Є й інші рішення, але про це потрібно говорити міністрам транспорту і сільського господарства», – резюмував урядовець.
19 січня Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що країна надасть Єврокомісії свої пропозиції змін щодо «транспортного безвізу» з Україною в межах реалізації угоди з польськими перевізниками, які до 1 березня призупинили блокаду кордону з Україною. У міністерстві запросили українську сторону до співпраці.
22 січня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею «Дорогуськ – Ягодин» повністю відновив роботу після тимчасової зупинки блокади.
«Після призупинення блокади 17 січня трьох пунктів пропуску «Дорогуськ – Ягодин», «Гребенне – Рава-Руська» і «Корчова – Краківець» до Польщі вже виїхало майже 5 тисяч вантажівок. Найбільший пункт пропуску «Ягодин» вже відновив свою пропускну спроможність на рівні 600 вантажівок на добу», – заявив він.
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За словами міністра, цей показник вищий, ніж був до блокади. Також зростає кількість вантажівок, які виїжджають через «Краківець» і «Рава-Руську».
Крім того, Кубраков повідомив про експериментальну тимчасову зупинку реєстрації в єЧерзі на пункті «Нижанковичі – Мальховіце».
«Поки пункт пропуску працює не на всю спроможність, а має пропускати 150 порожніх вантажівок на добу, як це було і під час функціонування єЧерги. Важливо, щоб всі пункти пропуску працювали на максимальну потужність», – додав урядовець.
Він повідомив, що проєкт угоди про Спільний митний та прикордонний контроль із Польщею вже на розгляді в уряді. Також сторони обговорюють можливе створення чотирьох додаткових пунктів перетину кордону на додачі до наявних 14.
Кубраков також назвав ключовим питанням продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, відому як «транспортний безвіз».
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