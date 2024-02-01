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Зеленський може звільнити Залужного вже сьогодні – які ризики для України?

Зеленський може звільнити Залужного вже сьогодні – які ризики для України?
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Зеленський може звільнити Залужного вже сьогодні – які ризики для України?

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Гості програми: Олексій Гетьман – військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, Тарас Загородній – політолог

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