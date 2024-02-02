Данілов щодо нового законопроєкту про мобілізацію: «все має бути по справедливості»

Головне, аби новий законопроєкт про мобілізацію «був справедливим», зазначив в ефірі «Українського радіо» Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Водночас, за його словами, поки що норми документа обговорювати зарано, адже треба дочекатись остаточної редакції.

«Слово «справедливість» лунає у нашого президента (президента України Володимира Зеленського – ред.) щодо цього законопроєкту як ключовий дороговказ у цьому питанні. Все має бути по справедливості», – сказав він.

Данілов зазначив, що «захист держави – це обов’язок усіх громадян України, це обов’язок, прописаний у Конституції, у відповідних нормативно-правових актах».

«Хочу, щоб всі зрозуміли, що війна триває не тільки на лінії фронту, війна йде на всій території нашої країни», – зауважив секретар РНБО, додавши, що «усі мають бути залучені, усі мають працювати на перемогу України».

Данілов також підкреслив, що «зараз закону немає, є проєкт закону».

«Коли депутати Верховної ради ухвалять цей акт, коли президент його підпише і він уже буде нормою закону, тоді ми зможемо говорити, що це норма закону. Сьогодні це проєкт закону, який депутати Верховної ради можуть ухвалити в тій чи іншій редакції. Це вже право депутатів голосувати за цю норму чи в якийсь спосіб її змінити, відредагувати. Коли буде закон, тоді ми зможемо остаточно розглядати це питання», – наголосив він.

Раніше, 30 грудня, Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

В оновленому законопроєкті щодо мобілізації Кабмін пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років.

Також передбачається, що під час дії воєнного стану для осіб (крім осіб офіцерського складу), які приймаються на військову службу за контрактом – віком від 18 до 25 років – строк військової служби встановлюється 1 рік. Для військовозобов’язаних, які проходили безперервну військову службу під час воєнного стану протягом 36 місяців та були звільненні зі служби у запас та які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби встановлюється шість місяців.



Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія контрактів припиняється достроково.



Також документ передбачає, що у разі неявки громадянина до територіального центру комплектування (ТЦК) протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги ТЦК звертається до суду щодо, зокрема, тимчасового обмеження його у праві керування транспортними засобами, накладення арешту на кошти та інші цінності такого громадянина, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, або на електронні гроші.

Як заявили в Міноборони, в документі враховані коментарі та зауваження до попередньої версії законопроєкту.