Уряд подав до Ради новий законопроєкт щодо мобілізації

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, повідомив у телеграмі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Як заявили в Міноборони, в документі враховані коментарі та зауваження до попередньої версії законопроєкту.



Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних, додали в міністерстві.



12 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова, і найближчим часом її винесуть на погодження уряду. Умєров повідомив, що в новій редакції врахували всі пропозиції, які погодили з депутатами на засіданнях комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Сьогодні, 30 січня, видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомляло, що Кабмін фіналізує нову версію законопроєкту щодо мобілізації, після внесення деяких правок документ передадуть до Верховної Ради найближчим часом. За словами джерел, на засіданні уряду 30 січня було погоджено новий проєкт закону.

Наприкінці 2023 року уряд подавав законопроєкт щодо мобілізації на розгляд парламенту. Проте після тривалих переговорів документ вирішили повернути на доопрацювання до КМУ.