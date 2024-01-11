Законопроєкт про мобілізацію вирішили повернути уряду на доопрацювання – Арахамія

Законопроєкт про мобілізацію вирішили повернути уряду на доопрацювання, заявив голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія за результатами закритої наради з військовим командуванням і погоджувальної ради.

«Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. За результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах», – написав він у телеграмі.

Про ймовірне повернення урядового законопроєкту на доопрацювання повідомляли раніше деякі депутати.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від «Батьківщини» Вадим Івченко в ефірі Радіо Свобода («Свобода Ранок») припустив, що Кабміну можуть запропонувати відкликати цю законодавчу ініціативу.



«Якщо уряд відкличе, у нього практично є новий текст і, я думаю, що вони до п’ятниці вже внесуть новий текст, який ми напрацьовували цілий тиждень. Думаю, що наступного тижня може бути і Комітет, і позачергова сесія. Тобто розвиток таких подій я безпосередньо передбачаю», – заявив Івченко.

Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. У початковому варіанті серед запропонованих положень були зниження призовного віку з 27 до 25 років, можливість включати до реєстру боржників осіб, які ухилилися від мобілізації, відміна відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи. Цей документ з 4 січня розглядав Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки.