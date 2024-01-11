Депутат з комітету нацбезпеки Ради розповів про ймовірні перспективи законопроєкту про мобілізацію

Керівники фракцій та груп Верховної Ради зустрічаються з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо законопроєкту про мобілізацію, також зараз має розпочатися засідання комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це вефірі Радіо Свобода («Свобода Ранок») сказав член цього комітету, народний депутат від «Батьківщини» Вадим Івченко.



«Я не думаю, що рішення буде прийнято на погоджувальній Раді. Все ж таки офіційне рішення буде прийняте на комітеті. Зараз керівники депутатських фракцій і груп зустрічаються з головкомом Залужним і з міністром оборони. Вони зустрічалися, щоб обговорити цифри мобілізації, як працює ТЦК і так далі», – каже Івченко.



За словами депутата, є два варіанти рішення комітету – рекомендувати законопроєкт, другий – Кабміну запропонують його відкликати.



«Якщо уряд відкличе, у нього практично є новий текст і, я думаю, що вони до п’ятниці вже внесуть новий текст, який ми напрацьовували цілий тиждень. Думаю, що наступного тижня може бути і Комітет, і позачергова сесія. Тобто розвиток таких подій я безпосередньо передбачаю», – додав Івченко.

Напередодні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що усі рішення щодо розгляду законопроєктів будуть ухвалюватися на Погоджувальній раді (11 січня), на яку запросили військове командування та керівництво Міноборони.

Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. У початковому варіанті серед запропонованих положень були зниження призовного віку з 27 до 25 років, можливість включати до реєстру боржників осіб, які ухилилися від мобілізації, відміна відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки 4 січня розпочав розгляд законопроєкту про зміни в мобілізації. Депутати повідомляли, що обговорення із залученням військового командування та представників Міністерства оборони триватиме кілька днів.

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Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода припустив, що за результатом обговорень ухвалять компромісну версію нових умов мобілізації.