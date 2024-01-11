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Україна

Безугла йде від «Слуг». Нардепи вирішують долю мобілізації

  • Російський обстріл Харкова

Щонайменше 12 поранених людей є у Харкові, де по готельному комплексу російські сили напередодні вдарили ракетами системи С-300. Про це повідомляє обласна влада. У якому стані потерпілі та які масштаби руйнувань?

  • Безугла залишила «Слуг народу»

Нардепка Мар'яна Безугла, яка останні тижні публічно критикувала роботу Головнокомандувача Валерія Залужного, написала заяву про вихід із фракції та партії «Слуга народу». Про це вона вночі написала у Фейсбук. Мовляв, від неї вимагали «щоб мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує». Саме до цього комітету і входить Безугла. Далі більше деталей.

  • У Верховній Раді знову говоритимуть про мобілізацію

Рішення щодо майбутнього урядового законопроєкту про мобілізацію вирішать на Погоджувальній раді. Про це написав глава фракції «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія. Крім того він анонсував кадрові зміни у комітетах Верховної Ради.

  • ГУР представив проєкт для пошуку російських полонених родичами

Українські розвідники презентували проєкт «Хочу найти» для родин полонених в Україні військових РФ. Для цього створять спеціальні чат-боти. У ГУР кажуть, очікують, що щотижня буде кілька тисяч запитів. Чим підкріплені такі прогнози?

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

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