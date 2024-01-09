Комітет завтра буде розглядати і голосувати рекомендації до законопроєкту про мобілізацію – депутат

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від «Батьківщини» Вадим Івченко заявив, що завтра, 10 січня, парламентарі будуть розглядати і голосувати рекомендації комітету до законопроєкту про мобілізацію. Про це він заявив в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода Live».

«Сьогодні комітет національної безпеки, оборони так і не зміг приступити до підтримання або до рекомендацій щодо законопроєкту, який поданий урядом. Ми погодили, що секретаріат напрацює рекомендації, і тоді ми будемо збиратись», – сказав Івченко.

За його словами, найімовірніше, комітет збиратиметься завтра після засідання парламенту.



Він уточнив, що на сьогодні «пройшли лише обговорення в робочих групах разом із представниками уряду».



«Я скажу за себе, тому що коли говорять, що комітет підтримав або не підтримав, потрібно, щоб було голосування. Перше: ми говоримо про дискрецію людей, які на передовій (на нулі) і людей в тилу. Тобто ті, хто на передовій, виконували бойові завдання, наприклад, 12 місяців, можуть бути демобілізовані, або їм може бути надана відпустка два роки. Друге: однозначно ми маємо законодавчо закріпити те, що третя група інвалідності має залишитись, і ті, хто опікуються цими людьми, мають теж в законі себе бачити. Наступне: обов’язково 60 днів має проходити навчання», – сказав Івченко, відповідаючи на запитання, що комітет категорично не сприймає в урядовому законопроєкті.



Також, за його словами, комітет має врегулювати умови мобілізації серед працівників правоохоронних органів – Національної поліції, НАБУ, БЕБ та ДБР.



«Відповідальність, тимчасові заходи обмеження. Вважаю, що ми маємо зняти всі ці пропозиції як такі, що суперечать Конституції України. І багато інших речей, які обговорюються в комітеті і пропонуються робочими групами, щоб були враховані і зняті між першими другим читанням з урядового законопроєкту», – сказав депутат.



«Завтра, я так розумію, ми будемо розглядати і голосувати рекомендації комітету. Зараз уряд пропонує покращити цей законопроєкт рекомендаціями комітету.. Ми будемо готувати рекомендації, а далі комітет визначатиметься: а) він буде підтримувати з рекомендаціями; б)ми все ж таки будемо рекомендувати Міноборони забрати законопроєкт і подати заново, але таким, як ми напрацювали в робочих групах і дали рекмендації», – додав Івченко.

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Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. У початковому варіанті серед запропонованих положень були зниження призовного віку з 27 до 25 років, можливість включати до реєстру боржників осіб, які ухилилися від мобілізації, відміна відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки 4 січня розпочав розгляд законопроєкту про зміни в мобілізації. Депутати повідомляли, що обговорення із залученням військового командування та представників Міністерства оборони триватиме кілька днів. 9 січня розгляд законопроєкту в комітеті продовжився. Близько 18:00 стало відомо, що засідання комітету завершилось, а ухвалення рішення щодо законопроєкту перенесли на завтра.

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода припустив, що за результатом обговорень ухвалять компромісну версію нових умов мобілізації.